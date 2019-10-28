В Москве звезды татарской сцены исполнили песни Ильгама Шакирова

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Москве, в Колонном зале Дома Союзов, состоялся концерт, посвященный памяти великого татарского певца, народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



К гостям концерта с приветствием обратились Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и директор фонда имени Рашита Вагапова Рифат Фаттахов.





Равиль Ахметшин подчеркнул, что сегодняшний вечер, посвященный Ильгаму Шакирову, проходит в одном из красивейших залов Москвы. «Несмотря на то, что его уже с нами нет почти год, его песни всегда с нами», – сказал он, отметив, что отрадно видеть в зале много молодежи.



«Пока мы помним творчество таких великих артистов, наши духовные ценности сохранятся», – заметил Равиль Ахметшин.



На сцену Колонного зала Дома Союзов поднимались именитые и молодые артисты, которые исполняли композиции из репертуара известного певца.





Концерт прошел при участии народного артиста Татарстана и Башкортостана Идриса Газиева, заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана Ильхама Валиева, народных артистов Татарстана Зайнап Фархетдиновой, Зуфара Билалова и Зухры Шарифуллиной, а также различных лауреатов российских и международных конкурсов.



Своими концертными номерами зрителей радовали солисты государственного ансамбля песни и танца Татарстана и оркестр народных инструментов «Казан Нуры».



В концертной программе между номерами на сцене транслировались фото- и видеоматериалы из личного архива Ильгама Шакирова. Легендарный певец снова пел для своих поклонников, московских зрителей.



В финале концерта прозвучала песня на слова великого поэта Габдуллы Тукая «Туган тел». Ее на экране исполнил народный артист России и Татарстана Ильгам Шакиров и участники музыкального вечера.



Легендарный деятель культуры Татарстана Ильгам Шакиров ушел из жизни на 84 году жизни 16 января этого года.

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