Глава Ассоциации фермеров попросил Минсельхоз РТ пересмотреть субсидии на оборудование

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Пересмотреть субсидии на покупку высокотехнологичного оборудования попросил председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана Камияр Байтемиров. С такой просьбой он обратился сегодня к главе Минсельхозпрода РТ Марату Зяббарову на заседании совета и президиума ассоциации.

По мнению докладчика, на агропромышленных выставках, проходящих в Татарстане и других регионах России, демонстрируется «технологический рост экспонатов».

«Вместе с тем рост цен несоизмерим с доходностью сельхозтоваропроизводителей. Марат Азатович, обращаемся к вам с необходимостью пересмотреть доведение субсидий на приобретение техники и оборудования как по сумме, так и по времени, установив квоту для малых форм хозяйствования, а на перспективные направления развития – другие суммы субсидий», – сказал он.

Байтемиров сообщил, что недавно побывал в Калужской области, где пообщался с местным руководителем ассоциации фермеров. «Когда я спросил у председателя ассоциации, сколько роботов они установили в фермерских хозяйствах, то удивился. Потому что выделяемые субсидии не так отрезаны, как у нас – 60 на 40 и все. Новые технологии требуют и новых вложений. Поэтому обращаюсь к вам, Марат Азатович, [с просьбой] о необходимости пересмотра субсидий», – подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что денежная выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана за год выросла на 400 млн рублей.

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