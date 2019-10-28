Пять поселков Приволжского района Казани почти на сутки останутся без воды

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В пяти поселках Приволжского района Казани завтра, 29 октября, почти на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воды не будет с 9 часов 29 октября до 6 часов 30 октября.

В поселке Алтан воду отключат в нечетных домах от № 1 до № 23 по улице Агачлык, а также на улице Сабит. В Восточном воды не будет в домах №№ 1 — 8, 10 по улице Рассветная, на улицах Рябиновая и Приречная. Кроме того, воду отключат в поселках Вишневка, Салмачи и Привольный.

Водоснабжение будет прекращено из-за работ на сетях. По заявкам жителей будут размещать автоцистерны с водой.

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