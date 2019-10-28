Десять лет «строгача» получил житель РТ, который в поле жестоко забил женщину трубой

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Десять лет строгого режима получил житель Татарстана, который вывез в багажнике авто в поле женщину и там забил ее трубой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Жестокое преступление произошло в конце августа прошлого года. Как установило следствие, 55-летний житель села Новый Убей ударил 34-летнюю односельчанку бутылкой по голове, после чего засунул ее в багажник и вывез в поле. Там мужчина избил женщину металлической трубой по голове и уехал. От полученных травм она скончалась на месте.

Дело о жестоком убийстве рассматривала коллегия присяжных заседателей. Они единогласно решили, что мужчина виновен и не заслуживает снисхождения. Однако суд тогда оправдал татарстанца.

Прокуратура республики обжаловала приговор. По итогам суд признал мужчину виновным по статье «Убийство» и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



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