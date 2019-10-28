Камияр Байтемиров призвал фермеров выходить с продукцией на шатровые площадки в Казани

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров призвал фермеров реализовывать продукцию на шатровых площадках в Казани. Об этом он заявил сегодня на заседании совета и президиума ассоциации.

«Должен сказать об участии крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сельхозярмарках. Шатровые площадки в Казани сооружены специально для вас. Поэтому призываю фермерские сообщества и сельскохозяйственные потребительские кооперативы участвовать», – отметил глава ассоциации.

По мнению Байтемирова, благодаря шатровым площадкам фермеры и члены сельхозкооперативов могли бы реализовывать свою продукцию не только на сельхозярмарках по субботам, но и в течение всей недели.

«Многие фермеры и кооперативы других регионов завидуют тому, что у нас сделано в Татарстане, потому что те семь шатровых площадок, которые сегодня работают, важным звеном являются в реализации продукции», – заключил он.

В Казани сельскохозяйственная продукция реализуется не только на традиционных ярмарках выходного дня, но и на специальных шатровых площадках. Всего в городе в ежедневном режиме функционирует семь таких ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции.

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