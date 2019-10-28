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Татар-информ

28 октября 2019, 23:54

Общество

Нижнекамские школьники дали клятву юнармейца

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Общество

Нижнекамские школьники дали клятву юнармейца

Фото: ntr-24.ru

Школьники поклялись в верности Отечеству, пообещали защищать слабых, чтить память героев, вести здоровый образ жизни и стремиться к победам в учебе.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске ученики лицея № 14 вступили в ряды «Юнармии» и приняли присягу. Школьники поклялись в верности Отечеству, пообещали защищать слабых, чтить память героев, вести здоровый образ жизни и стремиться к победам в учебе и спорте, сообщает «НТР 24».

Командир отряда Диана Бадамшина отметила, что в отряде появились самые юные участники движения.

«Очень приятно, что наша организация пополнилась новыми кадрами», – отметила командир.

Нижнекамский штаб всероссийского патриотического движения начал работу три года назад. Сейчас в отряде состоят 175 детей и подростков. В этом году их ряды уже пополнили 25 новобранцев.

Весной текущего года в Нижнекамске прошли республиканские соревнования среди юнармейцев. На состязаниях юноши и девушки продемонстрировали свою военно-спортивную подготовку.

 

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