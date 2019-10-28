Рэперы, чирлидеры и театралы из казанских ссузов покажут себя на «Дне первокурсника»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Студенты казанских ссузов примут участие в городском фестивале профессиональных образовательных организаций «День первокурсника ПОО — 2019». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Фестиваль пройдет в пяти направлениях: музыкальном, театральном, танцевальном, интеллектуальном и журналистском. Каждое из направлений включит в себя несколько номинаций. Так, например, на «Дне первокурсника» выступят эстрадные певцы, рэперы, чирлидеры, циркачи и театралы.

Конкурс пройдет 11 — 14 ноября в зрительном зале Казанского молодежного центра им. Гайдара. Гала-концерт состоится 29 ноября, его примет концертный зал КДК им. Ленина.

«День первокурсника ПОО» поможет выявить и поддержать талантливых студентов ссузов и создать условия для их самовыражения и развития.

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