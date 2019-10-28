WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

28 октября 2019, 15:37

Происшествия

Певец Фирдус Тямаев извинился за шутку в нашумевшем видео с раздавленным животным

Рекомендуем

Происшествия

Певец Фирдус Тямаев извинился за шутку в нашумевшем видео с раздавленным животным

Певец сообщил, что сегодня перевел 30 тысяч рублей на нужды приюта для животных.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Жители Татарстана и зоозащитники были возмущены видеороликом, который разместила у себя в профиле звезда татарской эстрады Гузель Уразова. На нем запечатлен момент, как артисты глумятся над погибшим на трассе животным.

После того, как под нашумевшее видео посыпались гневные комментарии пользователей, Гузель Уразова поспешно его удалила. В свою очередь, в своем профиле в Instagram Фирдус Тямаев обратился к подписчикам. Он призвал общественность адекватно расценить его так называемый «черный юмор».

«Привет, друзья, не так давно мы с Гузель Уразовой в шуточной форме засняли одно видео. И тут же журналисты стали писать о том, что якобы два бессовестных артиста глумятся над трупом сбитого животного. Те, кто понимает мой юмор, знают, что мы частенько любим пошутить в дороге, либо когда заезжаем в какое-нибудь кафе. Мы можем насчет еды пошутить, например, из мяса кошки или из мяса собаки сделано то или иное блюдо. Вот это последнее видео было как раз из подобного разряда. Те, кто наш юмор не понимает, дня них это, вероятно, показалось неуместным. Я лично от своего имени и от имени Гузель Уразовой прошу у вас прощения. Лично я сам люблю и кошек, и собак. Когда я вижу на улице какое-нибудь животное, я никогда не прохожу мимо, стараюсь накормить, напоить, могу приласкать. У меня дома есть охотничье ружье, но я еще из него ни разу не стрелял, я животных люблю, поэтому прошу, поймите меня правильно. Написали, что мы издеваемся над животным, но это не так, мы его не сбили, мы на нем не прыгали, не танцевали, не пели, не пинали. Еще что обидно, это видео сразу стали массово обсуждать, а вот когда пару лет назад сгорел сарай моего брата, и я спас из огня двух овец и собаку, никто не написал. Будьте здоровы, всего доброго, спасибо за понимание», – рассказал Фирдус Тямаев.

Корреспондент ИА «Татар-информ» связался с артистом и попросил прокомментировать ситуацию.

«Во-первых, если честно, я не понял, что там валялось на дороге, то ли тряпка, то ли это было животное. Во-вторых, мы с Гузель обычно всегда любим пошутить. В этот раз это тоже был наш своеобразный "черный" юмор, к сожалению, его не все поняли. Не мы сбили это животное, да, согласен, пошутили, но мы убрали его с дороги. Я лично от комментариев журналистам не отказывался, принёс свои извинения. В Столбищах есть приют для бездомных животных, и сегодня я перевел им 30 тысяч рублей на нужды. Пусть это не остается на моей совести, и зоозащитники в какой-то мере смогут позаботиться об этих животных. Вообще я регулярно выделяю средства на благотворительность, сегодняшний случай не первый и не последний. Еще раз призываю понять меня. Перед Богом моя совесть чиста», – поделился Фирдус Тямаев.

Артист добавил, что не понимает, почему о его хороших поступках никто не вспоминает, а шутливый видеоролик не обсуждает только ленивый. По его словам, они с Гузель не такие жестокие и бессердечные, какими их пытаются выставить, исходя из одной ситуации.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В МЧС РТ поступило более 200 сообщений о различных ЧП из-за штормового ветра
Новости дня
17:00
Альфа-Банк предложил детские карты с наклейками

Дизайн для карты ребенок создает самостоятельно.

16:55
В МЧС РТ поступило более 200 сообщений о различных ЧП из-за штормового ветра

Из-за непогоды в республике без света более трех часов находились 60 населенных пунктов с населением более 20 тыс. человек.

16:50
Эксперт рассказал в Казани, как решить проблему потребительского отношения к природе

Воспитать в людях ответственность и бережное отношение к окружающей среде должен помочь экотуризм.

16:41
В Татарстане поймали мужчину, который устроил в подвале сад с марихуаной якобы для кур

40-летний ранее судимый мужчина все же признался полицейским, что марихуана нужна ему для личного использования.

16:34
Казань вошла в топ-3 лучших городов России для путешествий в 2020 году

За столицу Татарстана свои голоса отдали 9% респондентов.

16:28
Глава Ассоциации фермеров попросил Минсельхоз РТ пересмотреть субсидии на оборудование

В Казани прошло заседание Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ.

16:18
Камияр Байтемиров призвал фермеров выходить с продукцией на шатровые площадки в Казани

Благодаря шатровым ярмаркам фермеры могут реализовывать свою сельхозпродукцию в течение всей недели.

16:09
Десять лет «строгача» получил житель РТ, который в поле жестоко забил женщину трубой

Ранее суд оправдал 55-летнего мужчину, но прокуратура республики обжаловала первый приговор.

16:02
В Татарстане усилят меры по охране животных на дорогах и производствах

Без утвержденных мер по защите животных в РТ нельзя заниматься промышленностью, производством в лесу, на воде и сельскохозяйственных участках.

15:48
Почти 200 жителей дальних районов РТ узнали о своих болезнях в мобильных поликлиниках

Бригады медиков в мобильных поликлиниках обследовали жителей 10 районов РТ.

15:37
Певец Фирдус Тямаев извинился за шутку в нашумевшем видео с раздавленным животным

Певец сообщил, что сегодня перевел 30 тысяч рублей на нужды приюта для животных.

15:34
День бесплатной диагностики меланомы пройдет в Казани

Получить консультацию специалистов и пройти бесплатное обследование можно будет в Научно-клиническом центре КФУ.

15:22
В Татарстане возведут роботизированные молочные комплексы

Первая очередь комплекса в Муслюмовском районе рассчитана на 1,2 тыс. дойных коров, срок ввода в эксплуатацию – III квартал 2020 года.

15:18
Французский пианист Давид Фрэ исполнит в Казани «Гольдберг-вариации» Баха

Концерт виртуоза состоится 11 ноября в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

15:10
Выручка сельскохозяйственных потребкооперативов РТ за год выросла на 400 млн рублей

В Татарстане работают более 270 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

14:56
Сегодня РФС подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году

В случае успеха игра пройдет в августе 2023 года на «Казань Арене».

14:51
Водитель «КАМАЗа» погиб в лобовом столкновении с фурой из Узбекистана в РТ

Смертельное ДТП произошло сегодня около полудня в Бугульминском районе республики.

14:50
Фермеры РТ за 20 лет увеличили производство сельхозпродукции более чем в сто раз

В прошлом году фермеры произвели сельхозпродукции на 19 млрд рублей.

14:43
У школы в Атнинском районе РТ сильным порывом ветра сорвало часть кровли

Инцидент произошел в селе Большой Менгер, которое из-за непогоды осталось без электричества.

14:38
Жители Казани настороженно отнеслись к идее введения «четырехдневки»

Люди не понимают, при каких условиях возможен переход к четырехдневной рабочей неделе.

14:32
Роскачество рекомендовало покупать только целые тыквы
14:30
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи
14:16
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете

Президент РФ поручил обеспечить исполнение законов в части блокировки сайтов, содержащих информацию о способах изготовления и употребления наркотиков.

14:05
Задержан сломавший позвоночник сотруднику ЧОП на месте сноса бани в Дербышках в Казани

В отношении 40-летнего жителя Казани составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

13:54
Мекка, Венеция, Кипр: в «Татмедиа» открылась выставка фотохудожника Султана Исхакова

Сделанные в разных странах снимки, представленные на выставке «Он и она», исследуют чувство любви во всем его многообразии.

События