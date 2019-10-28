Певец Фирдус Тямаев извинился за шутку в нашумевшем видео с раздавленным животным

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Жители Татарстана и зоозащитники были возмущены видеороликом, который разместила у себя в профиле звезда татарской эстрады Гузель Уразова. На нем запечатлен момент, как артисты глумятся над погибшим на трассе животным.

После того, как под нашумевшее видео посыпались гневные комментарии пользователей, Гузель Уразова поспешно его удалила. В свою очередь, в своем профиле в Instagram Фирдус Тямаев обратился к подписчикам. Он призвал общественность адекватно расценить его так называемый «черный юмор».

«Привет, друзья, не так давно мы с Гузель Уразовой в шуточной форме засняли одно видео. И тут же журналисты стали писать о том, что якобы два бессовестных артиста глумятся над трупом сбитого животного. Те, кто понимает мой юмор, знают, что мы частенько любим пошутить в дороге, либо когда заезжаем в какое-нибудь кафе. Мы можем насчет еды пошутить, например, из мяса кошки или из мяса собаки сделано то или иное блюдо. Вот это последнее видео было как раз из подобного разряда. Те, кто наш юмор не понимает, дня них это, вероятно, показалось неуместным. Я лично от своего имени и от имени Гузель Уразовой прошу у вас прощения. Лично я сам люблю и кошек, и собак. Когда я вижу на улице какое-нибудь животное, я никогда не прохожу мимо, стараюсь накормить, напоить, могу приласкать. У меня дома есть охотничье ружье, но я еще из него ни разу не стрелял, я животных люблю, поэтому прошу, поймите меня правильно. Написали, что мы издеваемся над животным, но это не так, мы его не сбили, мы на нем не прыгали, не танцевали, не пели, не пинали. Еще что обидно, это видео сразу стали массово обсуждать, а вот когда пару лет назад сгорел сарай моего брата, и я спас из огня двух овец и собаку, никто не написал. Будьте здоровы, всего доброго, спасибо за понимание», – рассказал Фирдус Тямаев.

Корреспондент ИА «Татар-информ» связался с артистом и попросил прокомментировать ситуацию.

«Во-первых, если честно, я не понял, что там валялось на дороге, то ли тряпка, то ли это было животное. Во-вторых, мы с Гузель обычно всегда любим пошутить. В этот раз это тоже был наш своеобразный "черный" юмор, к сожалению, его не все поняли. Не мы сбили это животное, да, согласен, пошутили, но мы убрали его с дороги. Я лично от комментариев журналистам не отказывался, принёс свои извинения. В Столбищах есть приют для бездомных животных, и сегодня я перевел им 30 тысяч рублей на нужды. Пусть это не остается на моей совести, и зоозащитники в какой-то мере смогут позаботиться об этих животных. Вообще я регулярно выделяю средства на благотворительность, сегодняшний случай не первый и не последний. Еще раз призываю понять меня. Перед Богом моя совесть чиста», – поделился Фирдус Тямаев.

Артист добавил, что не понимает, почему о его хороших поступках никто не вспоминает, а шутливый видеоролик не обсуждает только ленивый. По его словам, они с Гузель не такие жестокие и бессердечные, какими их пытаются выставить, исходя из одной ситуации.

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