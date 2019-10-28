Французский пианист Давид Фрэ исполнит в Казани «Гольдберг-вариации» Баха

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Знаменитый французский пианист-виртуоз Давид Фрэ, ставший всемирно известным из-за своих интерпретаций произведений Баха и Шуберта, в ходе тура по России 11 ноября выступит в Казани, в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Музыкант исполнит программу «Гольдберг-вариаций» Иоганна Себастьяна Баха. «Я почти полностью потушу свет в зале и на сцене, чтобы зрители смогли более тонко воспринимать музыку Баха!» – заметил Фрэ, говоря о предстоящем выступлении.

Критики отзываются об игре Фрэ в превосходных тонах. Так, The New York Times отмечает: «Его интерпретации музыкально отточены, технически элегантны

и демонстрируют интеллектуальную составляющую музыки».

Выступления Фрэ с произведениями Баха сравнивают с выступлениями Глена Гульда, одного из самых харизматичных исполнителей Баха всех времен. Музыкант находит баланс между рефлексией и эмоциональностью, технической тщательностью и поэтичностью. Его философия исполнения основана на трех правилах – «пой, свингуй и думай» (от английского – sing, swing and think).

«Я стараюсь заставить мой инструмент петь. Фортепиано прекрасно, но, играя на нем, необходимо выходить за рамки его перкуссионной природы. Клавишной акробатике я предпочитаю продуманность. Мой подход – 10% пальцев и 90% интеллекта», – поясняет Фрэ.

Давид Фрэ родился в 1981 году в городе Тарбе, расположенном во французских Пиренеях. Уже в четыре года он начал брать уроки игры на фортепиано, а позднее продолжил обучение в Парижской высшей национальной консерватории. В 2004 году победил на Монреальском международном конкурсе исполнителей, а в 2006-м заслужил овации стоя в парижском театре Шатле, где заменил Элен Гримо.

Первая пластинка Фрэ, Bach & Boulez, вышла в 2007 году и была названа «лучшим альбомом года» газетами London Times и Le Soir. После этого выпустил еще пять альбомов. Последний из них, Schubert: Fantaisie (2015), получил награду Editor's Choice британского журнала Gramophone и был назван «исключительно продуманным и трогательным».

Пианист является победителем многих конкурсов и обладателем ряда премий, он сотрудничал с ведущими оркестрами и дирижерами. В 2008 году вышел документальный фильм о нем под названием Sing, Swing & Think.

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