Челнинский театр отметили на международном фестивале «За актерское бесстрашие»

(Набережные Челны, 28 октября, «Татар-информ»). Моноспектакль «Мама» по пьесе Аси Волошиной на Шестом международном театральном фестивале спектаклей малых форм «Северные встречи» стал победителем в номинации «За актёрское бесстрашие», сообщили в театре.

Фестиваль «Северные встречи» прошел в Нижневартовске. В рамках фестивальных просмотров были показаны 11 спектаклей театров из Индии, Таджикистана, Франции и других стран. Россия была представлена труппами из Санкт-Петербурга, Мытищ, Набережных Челнов и Ярославля.

В моноспектакле «Мама» по пьесе Аси Волошиной играет ведущая актриса театра Марина Кулясова. Спектакль поставил главный режиссер театра Денис Хуснияров.

Сюжет спектакля построен на письмах матери, которая, умирая от рака, написала своей дочери 24 послания — по одному на каждый год жизни. И в день своего 28-летия, а мама умерла именно в этом возрасте, героине предстоит прочитать последнее послание.

Спектакль на фестивале получил не только положительные отзывы театральных экспертов, но и зрителей, которые назвали работу «самым искренним спектаклем-исповедью».

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