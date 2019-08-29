Почти 200 жителей дальних районов РТ узнали о своих болезнях в мобильных поликлиниках

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Из 9 тыс. жителей удаленных сел Татарстана почти у 2% впервые нашли заболевания во время обследований в мобильных комплексах. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«На сегодняшний день, по оперативным данным, специалистами мобильных комплексов осмотрены всего 9 тыс. 92 человека. Количество пациентов, у которых впервые выявлено заболевание по результатам обследования в передвижных мобильных комплексах, – 175», – рассказали в пресс-службе ведомства.

На дополнительное обследование после первичной диспансеризации медики направили 3 тыс. 391 человека. На госпитализацию направлены 454 осмотренных пациента.

Бригады мобильных комплексов объехали уже 10 районов Татарстана: Буинский, Тетюшский, Спасский, Альметьевский, Дрожжановский, Актанышский, Алькеевский, Мензелинский, Аксубаевский, Апастовский.

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