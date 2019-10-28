В Татарстане возведут роботизированные молочные комплексы

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Татарстане построят роботизированные молочные комплексы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В ведомстве отметили, что один из новых объектов животноводства, оснащенных современным оборудованием и технологией, возведут в Муслюмовском районе республики. Здесь глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров принял участие в торжественной закладке первого камня в основание животноводческого комплекса ООО «Август-Муслюм».

Эта компания приступила к строительству в Муслюмовском районе роботизированного молочного комплекса с новой технологией «кросс-вентиляции» на 2,4 тыс. дойных коров.

«Открытие молочного комплекса станет для района хорошей основой для роста показателей животноводства и производства молока», – отметил Марат Зяббаров на церемонии закладки первого камня.

«Первая очередь комплекса рассчитана на 1,2 тыс. голов КРС, сдать объект в эксплуатацию предполагается в III квартале 2020 года, объем планируемых инвестиций – 1,1 млрд рублей», – рассказали в пресс-службе профильного министерства.

В компании же «Август-Муслюм» поделились планами по возведению еще одного такого же объекта. «Осенью следующего года начнется строительство аналогичного молочного комплекса в Мензелинском районе», – пояснили на сельхозпредприятии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.