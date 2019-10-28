День бесплатной диагностики меланомы пройдет в Казани

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Наличие меланомы бесплатно проверят врачи в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины КФУ, сообщают организаторы акции.

Все посетители смогут получить консультацию по опухолям кожи нижегородских и казанских онкологов. Врачи также научат правилам самообследования кожных покровов.

День диагностики для всех желающих пройдет завтра, 29 октября, с 10 до 14 часов по адресу: ул. Волкова, д. 18.

По данным медиков, каждый год в России диагностируется до 11 тыс. новых случаев заболевания меланомой.

Выбрать подходящее время и записаться на День диагностики меланомы 29 октября можно через интерактивную форму записи.



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