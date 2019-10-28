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Татар-информ

28 октября 2019, 14:16

Официальная хроника

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете

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Официальная хроника

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете

Президент РФ поручил обеспечить исполнение законов в части блокировки сайтов, содержащих информацию о способах изготовления и употребления наркотиков.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в Интернете. Поручение в ряду других глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока, сообщает радио Sputnik.

«Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие <...> внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», – говорится в поручении Путина.

Кроме этого Президент РФ поручил обеспечить исполнение законодательства РФ в части внесудебного ограничения доступа к информации о способах изготовления и использования наркотиков и психоактивных веществ.

Отдельное поручение глава государства дал представителям региональной власти в части профилактики наркомании и реабилитации наркоманов. Для этого предлагается изучить и внедрить уже имеющийся в регионах опыт. Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на необходимость поддержки общественных организаций, занимающихся профилактикой наркомании и реабилитацией наркозависимых граждан.

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