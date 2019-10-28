Задержан сломавший позвоночник сотруднику ЧОП на месте сноса бани в Дербышках в Казани

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Полицейские задержали мужчину, который сломал позвоночник сотруднику ЧОП на месте сноса бани в казанских Дербышках. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«В полицию из одной из городских больниц поступила информация о том, что к ним привезли пациента с переломом позвоночника. Участковый выехал в медучреждение, чтобы побеседовать с пострадавшим и установить обстоятельства получения травмы», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно агентству, сегодня утром 54-летний сотрудник частного охранного предприятия, который работал возле старого здания бани в Дербышках, получил травму позвоночника. Того, кто нанес травму, задержали полицейские.

«В настоящее время 40-летний житель Казани находится в отделе полиции. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве», – объяснили в УМВД России по Казани.

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