В Казани выступят молодые виртуозы фортепианной сцены

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 31 октября на открытии международного фестиваля «Фортепиано без границ» выступят молодые виртуозы – российская пианистка Варвара Кутузова и музыкант из Великобритании Джулиан Тревельян. Об этом сообщает пресс-служба Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Джулиан выступит в Казани впервые, а Варвара уже приезжала в столицу республики – год назад она приняла участие в фестивале ГСО РТ «Белая сирень».

Несмотря на юный возраст, пианисты достигли весьма серьезных вершин в исполнительском искусстве. В их творческом арсенале – победы на престижных международных конкурсах, выступления на всемирно известных сценах, всевозможные награды.





Джулиан Тревельян – ученик Рены Шерешевской, воспитавшей уже двоих лауреатов конкурса имени Чайковского. Обширный репертуар музыканта включает свыше двадцати фортепианных концертов, которые он исполнял с симфоническими оркестрами Санкт-Петербурга, Будапешта, китайского Уханя и камерным оркестром Orchestre de Chambre Nouvelle Europe.

Варвара Кутузова является стипендиатом фондов Владимира Спивакова, «Новые имена» и «Фонда Валерия Золотухина», а в 2018 году получила премию всероссийского конкурса «Молодые дарования России».

Джулиан Тревельян и Варвара Кутузова исполнят в Казани сочинения композиторов XIX и XX веков: Шопена, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шимановского.

В этом сезоне в концертах также примут участие профессор Техасского университета Дарья Работкина, выпускники Казанской консерватории – лауреаты международных конкурсов Михаил Морозов и Никита Морозов и другие известные исполнители.

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