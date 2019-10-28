Более сорока бугульминцев написали «Географический диктант»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Бугульме, в учебном классе лицея-интерната имени Мустафы Онджеля, состоялась международная образовательная акция «Географический диктант», в которой приняли участие более сорока человек. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Бугульминцы находили ответы на такие вопросы, как: «Чем прославились приятели Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский?», «На территории какого заповедника находятся объекты «Дед», «Бабка», «Внук»?», «Каково правильное название морского млекопитающего калан?» и пр.



Организатором площадки выступила учитель географии Татьяна Степанищева, которая поприветствовала всех и рассказала о правилах. Первая часть диктанта была рассчитана на знание общеизвестных фактов по географии, во второй части потребовалось применить образное мышление, логику и эрудицию.



Присутствующие ученики бугульминских школ с азартом отвечали на заданные вопросы. Участники постарше, служащие и пенсионеры Бугульмы и деревни Зеленая Роща не отставали от юного поколения.

По окончании отведенного на диктант времени участники сдали анкеты и поделились своими эмоциями.



«Не зря я так часто хожу в библиотеку – помогает в любом возрасте найти ответы!» – отметил участник акции Виктор Степанищев.

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