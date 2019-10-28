Сегодня РФС подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Казань подготовила и направила в РФС все необходимые документы для подачи заявки на проведение в городе Суперкубка УЕФА, сообщается на сайте Министерства спорта РТ.

«Сегодня Российский футбольный союз официально подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА на 2022 или на 2023 год. Все необходимые для этого документы и ответы на вопросы со стороны УЕФА с нашей стороны были предоставлены», — цитирует пресс-служба министра спорта республики Владимира Леонова.

Решение о месте проведения матчей за Суперкубок будет принято весной следующего года.

Суперкубок УЕФА — официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона.

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