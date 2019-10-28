Данис Зарипов пропустит матч «Ак Барса» против «Амура» из-за ротации состава

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Данис Зарипов пропустит матч «Ак Барса» против хабаровского «Амура» из-за ротации состава. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

«Это нормальная ротация, все работают, дали молодым ребятам шанс сыграть. Каждый готовится, Данис также работает, всё нормально с ним», — приводит слова тренера команды Игоря Горбенко пресс-служба «Ак Барса».

Также он пояснил, кто именно из молодых хоккеистов примет участие в матче: «У каждого игрока в „Барсе“ есть возможность попасть в первую команду, для этого они и играют, и тренируются. Сегодня будет играть Данил Воеводин. Поэтому надеемся, рассчитываем».

Встреча «Ак Барса» и «Амура» пройдет сегодня в «Татнефть Арене» и начнется в 19.00.

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