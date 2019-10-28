В Зеленодольске задержали мужчину, который украл кабель и спрятался в бетономешалке

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Росгвардейцы задержали в Зеленодольске мужчину, который попытался вынести с территории охраняемого предприятия электрический кабель, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги с предприятия на Озерной улице. Сторож рассказал патрульным, что увидел на камерах незнакомца, который ходил по охраняемой зоне и срезал кабель.

Злоумышленника нашли внутри емкости для смешивания бетона, где тот прятался в ожидании, когда его поиски прекратятся, чтобы вынести похищенное и сдать его на металлолом.

41-летнего ранее судимого мужчину передали полицейским, а похищенное изъяли.

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