Синоптики Татарстана предупредили о снеге и метели в середине недели

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). На этой неделе погода в Татарстане значительно ухудшится из-за выхода североатлантических циклонов на европейскую территорию России. Это приведет к мокрому снегу и снегу, гололеду и похолоданию, предупреждает Гидрометцентр республики.

Завтра, 29 октября, существенных осадков не будет, однако температура ночью составит +1..-4 градуса, а днем — 0..+5.

Утром и днем в среду ожидается снег, в том числе мокрый. Похолодает еще сильнее: ночью столбики термометров опустятся до −1..-6 градусов, днем воздух прогреется всего до 0..+5.

В четверг Татарстан ждут снег, а местами и сильный ветер с метелью. Порывы ветра усилятся до 15 — 18 м/с, ночью похолодает до −1..-6 градусов, температура воздуха днем составит +1..+3 градуса.

По предварительному прогнозу, в первые два дня ноября в Татарстане будет очень холодно, будет идти небольшой снег. Ночью температура понизится до −4..-9 градусов, днем столбики термометров поднимутся всего до +1..-4.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшее воскресенье в Казани был побит температурный рекорд 114-летней давности.

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