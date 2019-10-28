(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Казани по нацпроекту отремонтирован участок улицы Халитова протяженностью 504 метра. Работы проведены от Сибирского тракта до улицы Журналистов, сообщает Миндортранс РТ.

«На участке от Сибирского тракта до улицы Журналистов уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, отремонтированы тротуары, заменены дорожные и тротуарные бортовые камни, смонтированы 612 погонных метров нового перильного ограждения», – говорится в сообщении министерства.

Кроме того, во время ремонта на улице Халитова установлен автопавильон, а также заменены 34 дорожных знака и нанесена разметка.

Ремонтные работы проведены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на Казанскую агломерацию по нацпроекту выделены 2,4 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей – из федерального бюджета.

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