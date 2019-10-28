Мекка, Венеция, Кипр: в «Татмедиа» открылась выставка фотохудожника Султана Исхакова

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В здании «Татмедиа» открылась выставка «Он и она» фотографа ИА «Татар-информ», заслуженного работника культуры РТ Султана Исхакова.

«Султан Исхаков – второй фотограф, который представляет свою выставку в “Татмедиа“. Качество и глубина снимков говорят о том, что автор опытен и имеет серьезный багаж знаний», – отметил генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков.

Всего на выставке представлены 26 работ. Некоторые их сняты цифровым фотоаппаратом, некоторые – пленочным.

Так, фото молодой пары в Венеции Исхаков сделал не сразу после того, как обратил внимание на влюбленных, а понаблюдав за ними. Снимок матери в белом платке и ее детей был сделан в Мекке, когда фотограф сопровождал первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в его поездке.

Счастливых же пожилых супругов, проживших вместе 60 лет, фотохудожник запечатлел на Кипре во время одного из фотофестивалей.

«Снимки сделаны за период с 1980-х годов до нашего времени. Выставка показывает, что наша жизнь состоит из взаимоотношений мужчины и женщины, его и ее. Для меня как для фотографа видеть и фиксировать такие моменты особенно интересно», – пояснил Исхаков.

Султан Исхаков родился, живет и работает в Казани, он занимается фотографией уже более полувека. Его наставником был известный казанский фотограф Виктор Ковалевский. Первым фотоаппаратом Исхакова оказалась камера «ФЭД-3», которую ему на день рождения подарил отец.

«Он является для нас образцом. Мы стараемся к нему тянуться и работать так же мастерски, как он», – сказала корреспондент ИА «Татар-информ» Лилия Гадельшина.

Исхаков – член Союза фотохудожников России, Союза фотографов Татарстана и руководитель народной фотостудии «Казан». Его приоритетами в фотографии является жанровая съемка, живописные пейзажи и портреты. В молодости выставлялся в галерее Дворца культуры имени С. Саид-Галиева, его работы печатали в журналах «Рабоче-крестьянский корреспондент» и «Огонек». Одними из самых заметных событий в творческой карьере фотографа стали персональные выставки, прошедшие в Латвии в 1995 и 2007 годах.

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