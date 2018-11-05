Владислав Хабаров: Секрет долгожительства «Зиланткона» в разнообразии его программы

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» в этом году пройдет уже в 29-й раз. Секрет его долгожительства заключается в разнообразии программы, считает заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ, член оргкомитета «Зиланткон-2019» Владислав Хабаров.

«Долгожительство "Зиланткона" заключается в разнообразии программы и в том, что он привлекает самые разные направления: от фехтования до литературы, от рисования до костюмерной мастерской, от словесных игр до археологии. Это привлекает людей из самых разных движений, групп, увлеченных чем-то неформальным, дает возможность им реализовываться», — такое мнение спикер высказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По мнению Хабарова, интерес людей и организационной группы к конвенту, а также существующее в мире движение любителей ролевых игр позволяют фестивалю сохранять свой статус.

29-й Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» пройдет в Казани с 1 по 4 ноября. За 4 дня пройдут более 250 мероприятий, в которых примут участие жители разных регионов России, стран СНГ, а также Израиля, Палестины и др.

«Зиланткон» — крупнейший в России ежегодный международный конвент любителей фантастики, толкинистики и ролевых игр. Впервые конвент проводился в 1991 году по инициативе казанского городского клуба любителей фантастики «Странники». Тогда он собрал около 70 человек из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по мнению председателя оргкомитета «Зиланткона» Бориса Фетисова, мировой рынок настольных игр развивается с большой скоростью и на сегодняшний день уже имеет миллиарды долларов в обороте.

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