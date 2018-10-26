Камияр Байтемиров опроверг информацию о своем уходе с должности

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем уходе с должности. Об этом он заявил сегодня на заседании совета и президиума ассоциации.

«Буквально два дня тому назад появилась статья, которая, наверное, отражает чье-то мнение, но не мое. Поэтому то, что написано, попросту говоря, — утка», — сказал Камияр Байтемиров.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров добавил: «Не уходит он никуда, так же работаем».

«Поэтому вместе будем работать. Пока мы на передовых позициях и делаем то, что надо не только нам, но и государству», — продолжил глава ассоциации.

Камияр Байтемиров руководит Ассоциацией фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ с апреля 1999 года.

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