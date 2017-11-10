Казанский камерный оркестр La Primavera выступит на «Ночи искусств» в Нацмузее РТ

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Национальный музей РТ 3 ноября проведет всероссийскую акцию «Ночь искусств-2019». Различные события будут проходить с полудня до полуночи, сообщает пресс-служба музея.

Специальным гостем мероприятия станет Казанский камерный оркестр La Primavera. Свое выступление оркестр под руководством Рустема Абязова начнет в пять часов вечера в рамках программы «Музыка в музее».

В полдень стартует программа «Весь мир театр» – зрители увидят творческую программу Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. В час дня начнется концертная программа Детской школы искусств.

В этот же день состоятся программы «ФизКульт привет!» физкультурно-спортивного общества «Спартак-Татарстан» и «Искусство ведения Instagram», которую проведут блогеры, концерт студии восточного танца «Эсмира» «Танцы без границ» и мастер-класс руководителя студии.

Кроме того, гости смогут посетить интерактивную лекцию «Макияж 40-х годов» с мастер-классом по макияжу, мастер-класс художницы Мили Нуруллиной «Я – художник. Здесь и сейчас» и мастер-класс по этикету «Школа хороших манер».

В течение дня будут работать творческая мастерская «Город мастеров» и ярмарка изделий мастеров народно-художественных промыслов, детская игровая площадка «Татарстан – наш общий дом», а также сувенирная лавка.

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