Следком РТ проверяет обстоятельства гибели найденного в реке трехлетнего мальчика

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Татарстане в реке Меше у деревни Кренни утонул трехлетний мальчик, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительной версии, родители мальчика работали во дворе, а ребенок играл с другими детьми на берегу. В какой-то момент ребенка потеряли из виду, начали искать, но обнаружили уже в реке, протекающей в десяти метрах от дома.

Следствие считает, что мальчик поскользнулся, упал в холодную воду и утонул.

В данный момент следком проводит доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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