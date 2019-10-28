МВД проводит служебную проверку после задержания сотрудника СБ по подозрению во взятке

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). МВД по РТ проводит служебную проверку после задержания сотрудника собственной безопасности по подозрению в получении взятки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе министерства.

По информации агентства, сотрудник СБ был задержан оперативниками ФСБ. Накануне Советский районный суд избрал ему меру пресечения, его поместили под домашний арест.

По данным агентства, уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Советского районного суда Казани, сотрудника собственной безопасности МВД по РТ подозревают в получении двух миллионов рублей в качестве взятки.

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