В Советском районе и поселках Алтан, Отары и Мирный временно отключат свет

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Завтра, 29 октября, в ряде домов Советского и Приволжского районов временно отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Советском районе электричества не будет с 9 до 18 часов. Отключение затронет дом № 7а по улице Зур Урам, №№ 41, 43 и 35 по улице Мира и №№ 10, 12 и 14 по улице Парковая.

Дома Приволжского района останутся без света с 8 до 18 часов. В поселке Алтан электричество отключат в домах по улицам Заветная и Серле, в поселке Отары — по улицам 2-я и 3-я Отарская, Центрально-Отарская, Гагарина, Матюшинская, Калинина и Центральная.

В Мирном света не будет в домах по улицам 1-я Земляничная, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 13-я Давликеевская, Кулаевская, Пологая, Давликеевская и Новинка.

Электричество отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.