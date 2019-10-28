(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Казани задержали мужчину, который представлялся замерщиком окон и грабил клиентов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В начале октября в полицию обратилась 86-летняя жительница Казани. Женщина рассказала, что неизвестный связался с ней и предложил услуги по замене окон. На следующий день к ней приехал мужчина, сделал замеры и рассказал о стоимости. Когда он ушел, пенсионерка заметила, что пропал телефон.

Спустя несколько дней еще одна жительница Казани рассказала похожую историю. 62-летняя женщина лишилась 67 тысяч рублей. Схема была аналогичной – незнакомец приходил и делал замеры окон, после чего пропали деньги.

Вскоре полицейские задержали 28-летнего подозреваемого, который сразу же сознался в содеянном.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Коража». Правоохранители считают, что злоумышленник причастен к семи подобным случаям.

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