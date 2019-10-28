Роскачество рекомендовало покупать только целые тыквы

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Эксперты Роскачества дали советы по выбору тыквы, пишут «Известия».

Так, следует покупать только целые тыквы, поскольку нет гарантий санитарно-гигиенической безопасности разрезанного плода.

Необходимо обратить внимание на корку тыквы. Она должна быть твердой и без существенных повреждений, плодоножка при этом должна быть подсохшей. Цвет и размер тыквы на ее потребительские свойства не влияет.

Существуют три вида тыкв, напомнил доцент кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Сергей Масленников.

Крупноплодная тыква хороша для запекания и овощного рагу, также ее традиционно используют для украшения на Хеллоуин. Она долго хранится в целом виде, но разрезанная долго не пролежит.

Твердокорая тыква меньше размером, также круглая. Она обладает волокнистой и рыхлой мякотью и вкусными семечками. Эксперт рекомендует использовать ее для супов и пюре.

Мускатная тыква в свою очередь является самой сладкой и душистой. Ее плоды бывают разной формы, в последнее время популярен грушевидный сот баттернат. Мякоть такой тыквы маслянистая и содержит много сахара (до 11,5%), а аромат напоминает дыню. Мускатная тыква может стать хорошим десертом.

Тыквы всех видов могут горчить, уточнил Масленников. В плодах, которые растут на жаре при недостаточном поливе, накапливается кукурбитацин. Он полезен своими противоопухолевыми, антимикробными и противовоспалительными свойствами.

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