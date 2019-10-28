Открыт прием заявок на конкурс «Ты – супер! Ты – говоришь!» среди юных ораторов Казани

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Кировском и Московском районах города Казани стартовал прием заявок на районный творческий конкурс ораторского мастерства «Ты – супер! Ты – говоришь!». Отборочный этап состоится 10 декабря в КЦ «Московский», сообщают организаторы.



К участию приглашаются жители Кировского и Московского районов в возрасте от семи лет. Участие в конкурсе бесплатное. Мероприятие пройдет в четырех возрастных категориях.



В отборочном туре участники представят визитную карточку – интересный рассказ о себе и своей деятельности в роли ведущего. Музыкальное сопровождение приветствуется. После отборочного тура всех участников младшей группы (7 – 9 лет) наградят сертификатами, конкурсанты остальных групп проходят в следующий тур.



Во втором этапе конкурсанты проведут игру с залом и пройдут блиц-опрос. В случае спорной ситуации участнику предложат исполнить любое литературное произведение в прозаическом или поэтическом жанре.



В финале конкурса состоится награждение победителей в номинациях «Волшебник отличного настроения», «Лучший конферансье», «Национальное достояние». Члены жюри оценят мастерство работы ведущего, дикцию и чистоту речи, творческий образ и оригинальность.



Зарегистрироваться на конкурс необходимо по ссылке: https://forms.gle/B7C92JSUhGUJe3NX6

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