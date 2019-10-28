Новый банный комплекс вместо старой бани получат жители Дербышек

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Новый современный банный комплекс вместо старой бани получат жители казанского микрорайона Дербышки после реализации инвестпроекта. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в группе компаний «ЖИК».

«На площади участка, предполагаемого к застройке, разместится порядка 14 тыс. квадратных метров комфортного жилья. Для удобства будущих жителей будут предусмотрены все необходимые элементы современной инфраструктуры – безопасная дворовая территория, детские площадки, продуманные места общего пользования и охраняемый паркинг. В рамках данного жилого дома также будет запроектировано строительство встроенных банных помещений на 1 этаже», – отметили в компании.

Комплекс будет рассчитан на одновременное посещение до 50 человек, для льготных категорий граждан будут предусмотрены специальные условия.

Ранее компания «ЖИК» начала снос старой бани, построенной в конце 1940-х годов, которая не работала больше десятка лет. Прошлый собственник пытался восстановить баню, но в связи с полной непригодностью инженерных систем отказался от своей затеи. В 2014 году здание бани было выкуплено с торгов у муниципалитета, после чего застройщик оформил все необходимые документы на снос здания.

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, вопрос включения здания в реестр объектов культурного наследия народов РФ ставился дважды, но решение о постановке на государственную охрану принято не было. «В результате собственник здания не имеет обременений в части сохранения объекта. Анализ представленных документов на земельный участок показал, что собственник имеет все разрешения на проведение работ», – отметил руководитель комитета.

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