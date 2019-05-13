МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности во время штормового ветра

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На территории Татарстана сегодня с десяти часов дня до десяти часов вечера ожидается сильный ветер. В ближайшие три часа его порывы могут достигать 25 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по РТ напоминает, что при ухудшении погодных условий следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи. Стоит избегать больших деревьев и не парковать автомобили рядом с ними. Также не нужно пытаться спрятаться от сильного ветра около стен домов или на остановках общественного транспорта. При сильном ветре не исключено падение с крыш кусков шифера или иных кровельных материалов.



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