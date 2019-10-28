(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Судебный пристав из Татарстана стал лучшим на чемпионате по пауэрлифтингу, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Сотрудник отдела организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей Радик Гематдинов победил в чемпионате Татарстана по пауэрлифтингу, который прошел в минувшие выходные в Зеленодольске.

В соревнованиях участвовали 102 республиканских спортсмена. Гематдинов занял первое место в весовой категории до 83 килограммов.

Это уже не первая его победа – ранее пристав стал первым на Открытом чемпионате Европы по пауэрлифтингу, а также неоднократно становился призером различных состязаний по мас-рестлингу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.