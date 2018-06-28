Иван Гущин: Дважды рассматривали охранный статус старой бани в Дербышках

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Старую баню, которую сносят в казанском микрорайоне Дербышки, дважды пытались взять под охрану, однако решение принято не было. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Вопрос включения здания в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации ставился дважды, в последний раз он поднимался в 2009 году. Однако решение о постановке на государственную охрану принято не было», – сказал Гущин.

По его словам, сейчас здание не стоит на государственной охране как памятник старины, какие-либо охранные обязательства в отношении него отсутствуют. «В результате собственник здания не имеет обременений в части сохранения объекта. Анализ представленных документов на земельный участок показал, что собственник имеет все разрешения на проведение работ», – уточнил руководитель комитета.

Ранее сотрудники группы компаний «ЖИК» начали снос в Дербышках старого здания общественной бани, построенной в конце 40-х годов.

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