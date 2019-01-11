Мухаметшин примет участие в сессии Конгресса местных и региональных властей СЕ

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня планирует рабочую поездку в Страсбург, где сегодня откроется XXXVII сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госсовета РТ.

«На заседаниях конгресса и его палат парламентарии планируют обсудить вопросы развития демократии в регионах и муниципалитетах государств Европы, участия граждан в процессе принятия решений, языковой политики, а также внедрения особого налогового режима на приграничных территориях», – отметили в пресс-службе.

В работе пленарного заседания совместно с членами конгресса примут участие молодые делегаты из 40 государств Совета Европы. Среди них – лидеры и активисты молодежных организаций, студенты и молодые политики. Они представят проекты, которые были реализованы на их территориях совместно с местными властями.

Фарид Мухаметшин долгое время представляет Россию в конгрессе, два срока подряд возглавлял один из ключевых комитетов Конгресса – по актуальным вопросам, два года назад ему было присвоено звание Почетного члена Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и вручена медаль КМРВСЕ – за многолетнюю деятельность и выдающийся вклад в работу общеевропейской институции. Опыт Фарида Мухаметшина как эксперта востребован на площадках Совета Европы.

Тридцать седьмая сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы пройдет с 28 по 31 октября. В рамках сессии традиционно состоятся заседания бюро, комитетов и политических групп. Помимо участия в пленарных и сессионных заседаниях Фарид Мухаметшин планирует провести ряд встреч с коллегами, на которых обсудит возможности дальнейшего развития регионального диалога Татарстана с партнерами из государств-членов КМРВСЕ.

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