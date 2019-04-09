С 1 ноября в Казани завершают работу дачные автобусы

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани 1 ноября завершают работу сезонно-садоводческие маршруты. Всего в дачный сезон курсировало 16 автобусов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

«С 30 апреля по 1 ноября Комитетом по транспорту организуются сезонно-садоводческие маршруты. 16 единиц комфортабельных автобусов <...> работали по наиболее востребованным направлениям — в жилых массивах станции Дербышки, Дальние сады, Новое Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществах Крутушка и Текстильщик», — сообщил спикер.

Он добавил, что за дачный сезон 2019 года было совершено более 720 тыс. поездок.

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