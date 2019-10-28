Татарстанские мастерицы приглашаются к участию в фестивале «Руками женщины»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). 3 и 4 ноября в Москве (Конгресс-Центр ЦМТ) состоится II Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины», в котором примут участие мастера в данной сфере из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран. Об этом сообщает оргкомитет мероприятия.

Татарстанские мастерицы также могут принять участие в фестивале – для этого необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru



Мероприятие представляет собой фестиваль декоративно-прикладного искусства, этнографии, народных промыслов, показов этномоды, демонстрации фотовыставок, концертов с этнографическими коллективами и сольными артистами. Также в его программу вошли мастер-классы и уроки. Кроме того, в рамках фотовыставки будут продемонстрированы более 170 фотографий, сделанных женами российских дипломатов.



На фестивале участники смогут продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации.



Участниц оценит международное профессиональное жюри.



В отдельный блок на фестивале включены конкурсные работы женщин-осужденных, прошедшие заочный отбор на местах (все женские колонии РФ).



По итогам фестиваля выберут 15 победителей, которых наградят дипломами, подарками, призами.

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