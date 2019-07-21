В день Казанской иконы Божией Матери в городе перекроют часть улиц

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В День Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, в Благовещенском соборе начнется торжественная литургия, после которой православные совершат крестный ход. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

«В праздничный день в 9 утра в Благовещенском соборе начнётся торжественная литургия, после которой верующие во главе с митрополитом Феофаном совершат крестный ход с чудотворным образом от собора вокруг Кремля по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма. В связи с этим с 10.00 до 13.00 проезжая часть маршрута следования, а с 6.00 до 13.00 улица Миславского на участке от Карла Маркса до Большой Красной будут временно закрыты для движения автомобильного транспорта», — сообщил спикер.

Он добавил, что накануне вечером, 3 числа, в Крестовоздвиженском храме, где хранится чудотворная Казанская икона Божией Матери, будет совершено всенощное бдение.

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