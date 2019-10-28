В Челнах автоледи не сбавила скорость и сбила на «зебре» 15-летнего подростка

(Набережные Челны, 28 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах автоледи не сбавила скорость на повороте и сбила на «зебре» 15-летнего подростка, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне на улице Королева. 32-летняя челнинка на автомобиле «Фольксваген Поло», поворачиваясь в сторону улицы Шамиля Усманова, не снизила скорость и сбила 15-летнего подростка, который в этот момент на зеленый сигнал светофора переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате столкновения мальчик получил сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины кисти, таза, локтя.

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