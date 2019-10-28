Гендиректор H&M: Движение против потребления может привести к ужасным последствиям

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Движение, последователи которого призывают сократить потребление, может привести к «ужасным социальным последствиям». Такое мнение высказал гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон, сообщают «Известия».

В частности, Петерсон упомянул о призывах экоактивистов о том, что надо «перестать покупать, перестать летать».

«Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», — считает глава сети по продаже одежды.

Он подчеркнул, что более эффективным способом сохранения окружающей среды являются экологические инновации, улучшенные материалы и возобновляемые источники энергии, а не отказ от потребления.

Последователи экодвижения, вдохновленные шведской активисткой Гретой Тунберг, изначально выступали за отказ от полетов на самолетах. Однако через некоторое время данный призыв распространился и на другие сферы жизни.

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