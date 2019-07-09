В 2019 году на ремонт казанских дорог потратили 7,2 млрд рублей

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Казани за этот год на ремонт 1,8 млн кв. метров дорог потрачено 7,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Всего было обновлено 146 городских и поселковых улиц, 42 тротуара, 34 территории образовательных учреждений, три подъездные дороги к садовым товариществам и 296 дворовых территорий.

«Из республиканского и федерального бюджета на дорожные работы выделено 7,2 млрд рублей» — отмечает пресс-служба

По состоянию дорожного хозяйства Казань заняла первое место среди городов с населением более 250 тыс. человек.



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