За 2019 год в казанских дворах оборудовали 5 тыс. новых парковочных мест

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани за текущий год благоустроили 296 дворов, в которых оборудовано 5 тысяч дополнительных парковочных мест. Ремонт проводился в рамках реализации программ по ремонту дорог. Об этом на деловом понедельник столицы Татарстана сообщил заместитель руководителя исполкома Казани, председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«В благоустроенных дворах оборудовано 5 тысяч дополнительных парковочных мест. С 2011 года в ходе благоустройства дворов количество парковочных мест увеличилось на 29 тысяч», — сообщил спикер.

На ремонт дворов из бюджета республики выделили 1 млрд рублей. В ходе работ по благоустройству смонтированы электросети протяженностью 15 км. Кроме этого, в 14 дворах города с помощью управляющих компаний провели комплексное благоустройство — в ходе работ были установлены детские игровые комплексы, спортивное оборудование и скамейки.

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