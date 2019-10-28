Исследование: 35% российских семей не знают о положенных льготах

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Около 35% семей с детьми не знают о положенных им социальных мерах поддержки и не пользуются ими. Такие результаты показал всероссийский опрос, проведенный Общественной палатой России, сообщают «Известия».

Чаще всего семьи не были осведомлены о налоговых послаблениях на землю и транспорт, подарках для детей из многодетных семей, возможности бесплатного посещения музеев и других культурно-досуговых учреждений, путевках в оздоровительные лагеря.

В Минтруде РФ отметили, что получение льгот и выплат — услуга, которая предоставляется по заявлению получателя. В ведомстве предположили, что семьи либо не успевают подать заявления по всем мерам поддержки, либо же не знают обо всех предоставляемых им льготах.

«Например, семья может получать две меры социальной поддержки и потенциально подходить под критерии еще трех, установленных на муниципальном уровне, но не написать заявления на их предоставление», — рассказали в министерстве.

Чаще всего информацию о льготах люди получают через официальные сайты ведомств, соцсети, информационные стенды и СМИ.

По мнению первого зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Юлии Зимовой, увеличить осведомленность населения могут помочь анонсированные в июле 2019 года на портале госуслуг суперсервисы.

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