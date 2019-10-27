«Казанские ведомости»: В Уфе объявили победителей конкурса «Золотой курай»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). 26 октября в Национальном молодежном театре Республики Башкортостан объявили победителей международного конкурса «Золотой курай», пишут «Казанские ведомости».

«Конкурс приурочен к празднованию 100-летия Республики Башкортостан и векового юбилея народного поэта Мустая Карима», — говорится в сообщении.

На конкурс поступило свыше ста работ из Чехии, Канады, Китая, Турции, Азербайджана, Дагестана, Татарстана, Якутии, Алтая, Хакасии, Мордовии, Красноярского края, Свердловской, Брянской областей, Москвы.

Первое место в номинации «Я не случайный гость земли родной» заняла главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова за серию материалов «Мустай Карим — владыка и слуга...».

В номинации «Белый лист кладу перед собой» второго места удостоилась руководитель филиала АО «Татмедиа» «Мамадыш-информ» Светлана Ханова за радиопрограмму «Поэтический максимум» на радиоканале «Вятские волны».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.