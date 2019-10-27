Строительство новой дороги в Нижнекамске обойдется в 120 млн рублей

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске строительство новой дороги длиною 460 метров обойдется в 120 млн рублей, сообщает «НТР 24».



Полное обустройство участка проспекта Мира соединит его с улицей Корабельной. Средства на строительство выделит федеральный бюджет.



Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Из нее следует, что подрядная организация, выигравшая тендер, должна будет завершить все работы в начале октября 2020 года. При этом не менее 25% всех работ должны быть выполнены именно ее специалистами.



Гарантия на верхний и нижний слои асфальта, которые уложат на участке проспекте Мира, должна составлять пять лет, на дождевую канализацию – шесть лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске анонсировали два крупных дорожных проекта.



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