В Шеланге Верхнеуслонского района открыли родник и купель

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В селе Шеланга Верхнеуслонского района состоялось торжественное открытие родника и купели, благоустроенных на средства самообложения граждан. Об этом пишет газета «Волжская новь».





Объекты выполнены из резного дерева. Торжественное открытие состоялось при участии главы района Сергея Осянина. Он поздравил шеланговцев с долгожданным событием. На церемонии открытия также присутствовал депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров, который оказал сельчанам финансовую помощь.





Глава сельского поселения Валерий Майоров поблагодарил инициативных односельчан, оказавших всяческую поддержку в ходе реконструкции родника, вручил благодарственные письма строителям.





Право перерезать ленту и первыми испробовать освященную воду родника было предоставлено почетным жителям села – Анатолию Беляеву и Валентине Пахомовой, а также руководителю подрядной организации Александру Коннову.

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