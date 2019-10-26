WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

28 октября 2019, 01:39

Общество

Призывников из Спасского района проводили в армию

Рекомендуем

Общество

Призывников из Спасского района проводили в армию

Фото: spas-rt.ru

Каждый настоящий мужчина обязан выполнить свой воинский долг перед Родиной – об этом будущим воинам напомнили во время торжественных проводов в армию.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). День призывника состоялся в районном Доме культуры Болгара. В этот день в зале собрались родители, близкие и друзья, старшие наставники призывников. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Каждый настоящий мужчина обязан выполнить свой воинский долг перед Родиной – об этом будущим воинам напомнили во время торжественных проводов в армию.



Ряды Вооруженных Сил пополнят в этот осенний призыв 25 юношей из Спасского района. Им предстоит служить практически во всех регионах России. Воинским мастерством ребята будут овладевать в различных родах Вооруженных Сил РФ.

С приветственным словом и напутственными пожеланиями к будущим солдатам обратился руководитель исполкома района Валерий Осокин, отметив, что армия – это важный этап в жизни каждого мужчины, за время которого закаляется характер, воспитывается воля, крепнет дух, приобретаются настоящие друзья и верные товарищи. Поэтому служба – отличная возможность проверить себя, на что способен не только физически, но и морально.

Для призывников на сцене также выступили самодеятельные артисты – Камилла Вафина, Рустам Холмирзоев, Рамиля Исхакова, Иван Савинов, Кирилл Моисеев, ансамбль «Волжские зори» и многие другие.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске детский дом отметил четверть века со дня основания
Новости дня
01:39
Призывников из Спасского района проводили в армию

Каждый настоящий мужчина обязан выполнить свой воинский долг перед Родиной – об этом будущим воинам напомнили во время торжественных проводов в армию.

00:16
В Нижнекамске детский дом отметил четверть века со дня основания

Праздник состоялся при участии многочисленных выпускников прошлых лет, которые на сегодняшний день проживут в разных регионах России.

27.10 23:24
В селе Костенеево Елабужского района откроется детский сад после двух лет ожидания

Садик рассчитан на 20 – 25 детей и уже сейчас готов принять своих воспитанников.

27.10 22:09
Нижнекамские финалистки «Татар кызы» перебрали крупу на время

Финалистка Гульназ Шалафаева подготовила соревнования по кулинарному мастерству.

27.10 21:27
Один из детских садов Буинска получит грант в 500 тысяч рублей

Дошкольное учреждение выиграло гран благодаря победе в конкурсе «Лучший билингвальный детский сад».

27.10 20:13
На самой высокой точке села Соколка в Мамадыше воздвигли крест Николаю Чудотворцу

Крест Святому Николаю Чудотворцу – «хранителю» всех моряков и рыбаков будет виден жителям сразу трех городов – Елабуги, Нижнекамска и Мамадыша.

27.10 19:01
Новый детсад «Созвездие» с обучением детей на трех языках открылся в Елабуге

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, оно является частью полилингвального комплекса, обучение детей будет вестись на трех языках.

27.10 18:19
В РТ «Лада» вылетела с дороги и врезалась в бетонный водоотвод, пострадала женщина

ДТП произошло сегодня около полудня между селами Деуково и Подгорный Байлар.

27.10 17:28
В Елабуге откроется обновленный парк «Чебурашка»

Основная масса бетона уже залита, сейчас рабочие заняты обустройством тропинок, дорожек, укладкой брусчатки и установкой опор освещения.

27.10 16:20
На отдельной территории Мензелинска установлен карантин

Карантин установлен указом в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных в населенном пункте.

27.10 15:46
Юных татарстанцев приглашают принять участие во всероссийском экологическом конкурсе

Экоотрядам необходимо до 1 ноября подать заявку на участие.

27.10 15:22
В Набережных Челнах временно отключат телевещание

Отключение произойдет 28 октября с двух часов ночи до 11 утра.

27.10 14:25
Начальник ГИБДД Казани отметил профессионализм водителей городского транспорта

Игорь Новиков пожелал работникам автотранспортных организаций удачи в достижении целей, крепкого здоровья, благополучия и достатка.

27.10 14:00
Бальники в плавании и миссия школы Покровской: в Минспорта РТ подвели итоги сезона

В конференции Федерации синхронного плавания РТ приняли участие Ольга Павлова и Халил Шайхутдинов.

27.10 13:49
Легковушка в Татарстане вылетела в кювет и перевернулась, два человека получили травмы

ДТП произошло у въезда в деревню Саз-Тамак.

27.10 13:26
Синоптики предупредили о сильном ветре с порывами до 24 м/с

В ночь с 27 на 28 октября порывы ветра будут достигать до 21 метра в секунду, днем – до 24 метров в секунду.

27.10 12:18
Первая партия препарата «Фризиум» поступила в Россию
27.10 11:58
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
27.10 11:31
В РТ в аварии с «ГАЗелью» из Башкирии пострадали два ребенка и водитель легковушки

Авария произошла на 175-м километре трассы Казань – Оренбург в Новошешминском районе.

27.10 11:13
Полицейские задержали 14 участников ночной перестрелки в Казани

Как выяснилось, перестрелку устроили молодые люди на нескольких машинах.

27.10 11:10
Королевская консерватория Шотландии дала в Казани спектакль Шекспира на языке гения

Молодежная постановка собрала полный зал любопытствующих, впечатления которых после просмотра зачастую шли вразрез с ожиданиями от постановки.

27.10 10:42
Плацкартные вагоны в российских поездах хотят переименовать
27.10 10:33
Глава ГИБДД Татарстана наградил лучших водителей из транспортных кампаний республики

Ленар Габдурахманов поздравил работников автотранспорта республики с Днем водителя.

27.10 10:12
Россиянка Александра Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Canada
27.10 10:11
Пожар на производстве автозапчастей в Нижнекамске уничтожил погрузчик и бетономешалки

Возгорание случилось в здании организации по производству и оптовой продажи автозапчастей в поселке Строителей.

События