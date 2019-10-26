Призывников из Спасского района проводили в армию

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). День призывника состоялся в районном Доме культуры Болгара. В этот день в зале собрались родители, близкие и друзья, старшие наставники призывников. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



Каждый настоящий мужчина обязан выполнить свой воинский долг перед Родиной – об этом будущим воинам напомнили во время торжественных проводов в армию.





Ряды Вооруженных Сил пополнят в этот осенний призыв 25 юношей из Спасского района. Им предстоит служить практически во всех регионах России. Воинским мастерством ребята будут овладевать в различных родах Вооруженных Сил РФ.



С приветственным словом и напутственными пожеланиями к будущим солдатам обратился руководитель исполкома района Валерий Осокин, отметив, что армия – это важный этап в жизни каждого мужчины, за время которого закаляется характер, воспитывается воля, крепнет дух, приобретаются настоящие друзья и верные товарищи. Поэтому служба – отличная возможность проверить себя, на что способен не только физически, но и морально.



Для призывников на сцене также выступили самодеятельные артисты – Камилла Вафина, Рустам Холмирзоев, Рамиля Исхакова, Иван Савинов, Кирилл Моисеев, ансамбль «Волжские зори» и многие другие.

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