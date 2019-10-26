В Нижнекамске детский дом отметил четверть века со дня основания

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Нижнекамский детский дом отметил 25 лет со дня своего основания. Праздничное мероприятие прошло в теплой семейной обстановке. Об этом сообщает «НТР 24».

Праздник состоялся при участии многочисленных выпускников прошлых лет, которые на сегодняшний день проживут в разных регионах России и всегда с большим желанием приезжают в гости к своим воспитателям, которые когда-то заменили им родителей.

За четверть века нижнекамский детский дом воспитал более 400 девочек и мальчиков. Практически все они нашли себя в жизни, получили образование, завели семьи. Все они являются примером для тех 25 ребят, которые сейчас проживают в социальном учреждении.

Юбилей не ограничился только концертом. В честь круглой даты детского дома был открыт музей, экспонаты которого рассказывают историю учреждения. Для гостей, особенно из числа выпускников, этот момент стал наиболее трогательным, ведь он заставил вспомнить их особенное детство.

После всех церемоний и чествований педагоги, выпускники и нынешние воспитанники детдома сели за большой семейный стол. Этот праздничный ужин ничем не отличался от тех, что устраивается в домах, где не знают, что такое быть оставленными родителями.

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